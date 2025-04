Gli aquiloni invadono il parco Europa

aquiloni di Bubano compie 40 anni e si prepara ad un lungo pomeriggio di giochi e divertimento per grandi e piccini. Un immancabile evento primaverile che, a suon di consensi, si è meritato un posto di rilievo nella programmazione degli appuntamenti circondariali.Ritrovo alle 14.30 al parco Europa muniti di aquilone oppure pronti a prepararne uno sul posto con l’assistenza di volontari che metteranno a disposizione materiali e istruzioni pratiche. Alle 16 gara di corsa nei sacchi aperta a tutti i presenti poi, fino a sera, le prelibatezze in distribuzione allo stand gastronomico con garganelli (solo a mezzogiorno, ndr), polenta al ragù, piadina con salsiccia, pancetta, prosciutto, squacquerone e rucola, patatine e pure ottime crepes alla Nutella e piadina fritta.Colonna sonora musicale con Matulli e intrattenimento per bambini insieme allo staff di Farfalle e Fate. Ilrestodelcarlino.it - Gli aquiloni invadono il parco Europa Leggi su Ilrestodelcarlino.it La Festa deglidi Bubano compie 40 anni e si prepara ad un lungo pomeriggio di giochi e divertimento per grandi e piccini. Un immancabile evento primaverile che, a suon di consensi, si è meritato un posto di rilievo nella programmazione degli appuntamenti circondariali.Ritrovo alle 14.30 almuniti di aquilone oppure pronti a prepararne uno sul posto con l’assistenza di volontari che metteranno a disposizione materiali e istruzioni pratiche. Alle 16 gara di corsa nei sacchi aperta a tutti i presenti poi, fino a sera, le prelibatezze in distribuzione allo stand gastronomico con garganelli (solo a mezzogiorno, ndr), polenta al ragù, piadina con salsiccia, pancetta, prosciutto, squacquerone e rucola, patatine e pure ottime crepes alla Nutella e piadina fritta.Colonna sonora musicale con Matulli e intrattenimento per bambini insieme allo staff di Farfalle e Fate.

Su altri siti se ne discute

È un parco, ma anche (e soprattutto) uno spazio attrezzato dove vengono organizzati molti eventi di socializzazione durante l'anno, per tutte le età. Tanto che nel quartiere Gallaratese lo considerano una vera e propria piazza. Parliamo del Parco dei Triangoli, tra via Omodeo e via Lampugnano... 🔗milanotoday.it

Una domenica da passare con gli occhi puntati al cielo. Il 6 aprile 2025 torna nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate uno degli appuntamenti più amati da grandi e piccini: Il ritorno degli aquiloni. L’evento, organizzato al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario, propone un... 🔗quicomo.it

Nuovo cambio di data per l’edizione numero 45 di Vulandra che dalla tradizionale collocazione fra San Giorgio e la Festa della Liberazione per quest’anno è in programma al Parco Urbano da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Torna anche per il 2025 il Festival Internazionale degli Aquiloni, uno... 🔗ferraratoday.it

Rho. Festa degli Aquiloni al Parco Europa sabato 12 aprile - (mi-lorenteggio.com) Rho, 3 aprile 2025 – Sabato 12 aprile 2025, a partire dalle ore 14.30, il Parco Europa tornerà a illuminarsi di colori con la Festa degli Aquiloni. A far volare le sue ... 🔗mi-lorenteggio.com

Festa degli Aquiloni al Parco Europa sabato 12 aprile a Rho - Sabato 12 aprile 2025, a partire dalle ore 14.30, il Parco Europa tornerà a illuminarsi di colori con la Festa degli Aquiloni. A far volare le sue splendide creazioni sarà il rhodense Edoardo ... 🔗legnanonews.com

Festa degli aquiloni con Edoardo Borghetti “il re” dei festival - Appuntamento oggi pomeriggio alle 14.30 con la Festa degli aquiloni al Parco Europa di Rho. A far volare le sue splendide creazioni sarà il rhodense Edoardo Borghetti che lo scorso anno ha festeggiato ... 🔗msn.com