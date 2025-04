Glasner confessa di non aver mai visto una finale di FA Cup … ma il boss di Eagles ha visto Taylor Swift a Wembley

Glasner non ha mai visto una finale di FA Cup – e dice che non poteva sintonizzarsi come giovane in Austria perché “non c’era Internet”.Glasner, che è nato nella piccola città austriaca di Scharding, spera di condurre gli Eagles un passo più vicino al loro primo trofeo importante quando affrontano l’Aston Villa nelle Final Four al Wembley Stadium di sabato (17:15 BST).“Quando stavo crescendo, non riuscivamo a rivederlo in Austria”, rispose il 50enne quando gli fu chiesto dei suoi ricordi dei giorni più famosi del calendario calcistico inglese.“Non c’era Internet . Sono un po ‘più vecchio della maggior parte di voi. Ma ho potuto sentirlo dal giorno numero uno qui che è . una grande tazza in Inghilterra. Leggi su Justcalcio.com 2025-04-25 19:19:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals:Il manager di Crystal Palace Olivernon ha maiunadi FA Cup – e dice che non poteva sintonizzarsi come giovane in Austria perché “non c’era Internet”., che è nato nella piccola città austriaca di Scharding, spera di condurre gliun passo più vicino al loro primo trofeo importante quando affrontano l’Aston Villa nelle Final Four alStadium di sabato (17:15 BST).“Quando stavo crescendo, non riuscivamo a rivederlo in Austria”, rispose il 50enne quando gli fu chiesto dei suoi ricordi dei giorni più famosi del calendario calcistico inglese.“Non c’era Internet . Sono un po ‘più vecchio della maggior parte di voi. Ma ho potuto sentirlo dal giorno numero uno qui che è . una grande tazza in Inghilterra.

