Giuntoli impacchetta già il primo regalone offerta ufficiale monstre e addio Conte

primo proprio a Bologna, poi a Roma con la Lazio.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – calciomercato. Calciomercato.it - Giuntoli impacchetta già il primo regalone: offerta ufficiale monstre e addio Conte Leggi su Calciomercato.it I bianconeri sono pronti a rinforzarsi nel reparto avanzato con un gioiellino di dimensione mondiale, ma non mancano le preoccupazioniLa Juventus è alle prese con un finale di campionato complicatissimo, cinque partite senza la minima certezza di centrare il traguardo minimo che è la qualificazione in Champions League. La sconfitta di Parma ha messo a serissimo rischio l’obiettivo, con il Bologna che ha effettuato il sorpasso grazie alla rete di Orsolini nel finale contro l’Inter. Le prossime tre gare in particolare saranno decisive per i bianconeri: prima il Monza in casa, sulla carta senza storia ma guai a sottovalutare la squadra di Nesta, poi due scontri diretti di fuoco. Entrambi in trasferta: ilproprio a Bologna, poi a Roma con la Lazio.Cristiano(LaPresse) – calciomercato.

Su questo argomento da altre fonti

Il calciomercato della Juventus comincia a muoversi già per la prossima stagione, con Giuntoli che si muove per il colpo La Juventus comincia a muovere i suoi primi passi verso la rivoluzione in programma nella prossima estate. Secondo Giuntoli e società, i bianconeri già nella stagione attuale dovevano rialzare la testa dopo le annate storte precedenti e tornare ad essere competitivi. I parecchi punti persi però non hanno contribuito nel migliore la situazione: Thiago Motta è al centro delle ... 🔗rompipallone.it

La Juventus si avvicina agli ultimi mesi del campionato con in mente già il progetto rivoluzionario per le prossime stagioni: Cristiano Giuntoli a rischio? La risposta. Sul banco degli imputati ormai da tempo è finito mister Thiago Motta. L’allenatore della Juventus viene spesso considerato il principale protagonista in negativo dell’annata che stanno vivendo i bianconeri, i quali sono comunque in lotta per il piazzamento alla prossima edizione della Champions League, ma di certo hanno vissuto ... 🔗tvplay.it

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il nuovo allenatore è al J Medical! Tutte le novità sul primo giorno in bianconero del tecnico, che prende il posto di Thiago Motta – VIDEO (Mauro Munno inviato al J Medical) – È una giornata molto importante in casa Juventus. Il club bianconero accoglie infatti Igor Tudor come nuovo allenatore al posto dell’esonerato Thiago Motta. Di seguito le immagini raccolte da Juventusnews24. 🔗juventusnews24.com

Giuntoli impacchetta già il primo regalone: offerta ufficiale monstre e addio Conte. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Juventus, Giuntoli prepara il primo colpo: grandi novità in arrivo - Calciomercato Juventus, Giuntoli prepara il primo colpo: grandi novità in arrivo. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra bianconera Calciomercato Juventus, Giuntoli prepara il primo colpo: ... 🔗jmania.it