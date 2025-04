Giugliano colpo alla tabaccheria Di Marino ladri bloccano la strada e fuggono con sigarette e soldi

Giugliano. Ignoti hanno preso di mira la tabaccheria-ricevitoria Di Marino, situata lungo il Corso Campano. I ladri hanno agito intorno alle 3.30. Dopo aver mandato in frantumi la porta d'ingresso in vetro, sono riusciti a introdursi all'interno del locale, mettendolo completamente a soqquadro.

