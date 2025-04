Giudice in manette ha ostacolo arresto di un immigrato irregolare

Giudice di contea a Milwaukee con l'accusa di aver ostacolato l'applicazione delle ll'immigrazione Ilgiornale.it - Giudice in manette: ha ostacolo l'arresto di un immigrato irregolare Leggi su Ilgiornale.it Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha annunciato che gli agenti federali hanno arrestato undi contea a Milwaukee con l'accusa di aver ostacolato l'applicazione delle ll'immigrazione

