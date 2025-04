Giubileo delle Bande le filarmoniche genovesi si esibiscono al Teatro Carlo Felice

Bande filarmoniche genovesi saliranno sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice, simbolo della cultura cittadina, per un evento offerto alla città in programma domenica 27 aprile alle ore 20:30 in occasione del “Giubileo delle Bande”. L’appuntamento musicale è gratuito, aperto a tutti e non. Genovatoday.it - Giubileo delle Bande, le filarmoniche genovesi si esibiscono al Teatro Carlo Felice Leggi su Genovatoday.it Lesaliranno sul palcoscenico del, simbolo della cultura cittadina, per un evento offerto alla città in programma domenica 27 aprile alle ore 20:30 in occasione del “”. L’appuntamento musicale è gratuito, aperto a tutti e non.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giovanni delle Bande Nere simbolo del Giubileo: il ragazzo redento che divenne un soldato - Il Giubileo rappresenta la redenzione e il ricongiungimento con Dio nella religione cristiana-cattolica. Questo evento si verifica ogni 25 anni e se c’è un personaggio storico che davvero può rappresentare il perdono e l’inizio di una nuova vita quello è Giovanni delle Bande Nere, condottiero di ventura e dell’esercito papale durante le Guerre d’Italia. Nato Ludovico Giovanni de’ Medici, il futuro capitano d’armata era figlio di Caterina Sforza, nobile madre guerriera e da Giovanni de’ ... 🔗secoloditalia.it

Passeggiata del Gelsomino, nuovo splendore per il Giubileo - Un angolo segreto di Roma torna a brillare, pronto ad accogliere pellegrini e turisti in occasione del Giubileo 2025. La Passeggiata del Gelsomino, un tempo linea ferroviaria dismessa, ha subito un restyling completo, diventando un suggestivo percorso pedonale che collega la Stazione di San Pietro a Piazza del Sant’Uffizio, costeggiando le Mura Vaticane. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Nata ... 🔗funweek.it

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Giubileo delle Bande, le filarmoniche genovesi si esibiscono al Teatro Carlo Felice; Giubileo delle Bande: il 27 aprile concerto al Carlo Felice; Giubileo delle Bande, le filarmoniche genovesi protagoniste al Carlo Felice; Le bande genovesi tornano in scena, concerto al Carlo Felice dopo quindici anni. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giubileo delle Bande al Carlo Felice, una serata con le bande filarmoniche genovesi - Le bande filarmoniche genovesi salgono sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice per un evento offerto alla città in programma domenica 27 aprile 2025, alle ore 20.30, in occasione del Giubileo ... 🔗mentelocale.it

Le bande genovesi tornano in scena, concerto al Carlo Felice dopo quindici anni - Domenica 27 aprile il teatro ospita una serata musicale gratuita con le storiche filarmoniche cittadine, evento inserito nel Giubileo 2025 Le bande filarmoniche genovese saliranno sul palcoscenico del ... 🔗telenord.it

Genova, al Teatro Carlo Felice il “Giubileo delle Bande” - Genova. Domenica 27 aprile alle ore 20:30 le bande filarmoniche genovesi saliranno sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice in occasione del “Giubileo delle Bande”, appuntamento musicale ... 🔗genova24.it