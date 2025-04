Giubileo degli adolescenti i ragazzi invadono la Basilica di San Pietro e Paolo

Chi si sarebbe mai aspettato che il giorno del Giubileo degli adolescenti, tanto voluto da Papa Francesco, avrebbe coinciso con i suoi funerali. Sabato 26 aprile 2025 è una giornata destinata a regalare ai pellegrini accorsi a Roma emozioni contrastanti: da una parte la gioia di esserci e di condividere momenti significativi nella fede, dall'altra la tristezza per l'ultimo saluto al pontefice argentino appena venuto a mancare. Per i 900 ragazzi degli oratori cremonesi arrivati nella Capitale, però, il pellegrinaggio è già cominciato. Dopo essersi sistemati alla nuova Fiera di Roma allestita per ospitare 12mila adolescenti, si sono ritrovati di fronte a una delle basiliche celebri di Roma, quella di "San Paolo Fuori le Mura". Da lì, dopo il benvenuto ricevuto dal vescovo Napolioni, è partita la camminata verso il simbolico e spirituale passaggio della Porta Santa.

