Giovacchino Petricci quel ragazzino partigiano Mio fratello era messaggero e io gli davo una mano

partigiano ragazzino, Giovacchino Petricci (foto). Classe 1933, al tempo della Liberazione risiedeva con i congiunti nelle campagne intorno a Radicondoli. Oggi abita, da solo, a pochi passi dall'ingresso in paese. Racconta gli eventi vissuti in prima persona quando aveva poco più di dieci anni. "Eravamo un nucleo di contadini presso il podere Riparobbia, in mezzo al bosco, una specie di crocevia per la Resistenza locale. Ho conosciuto una famiglia attiva, impegnata contro ogni sopraffazione. Mio fratello Attimio faceva il 'messaggero' tra i componenti del Comitato di Liberazione a livello locale e le formazioni partigiane. E io stesso, seppur in tenera età, ho dato una mano forse incurante dei pericoli ai quali andavo incontro". Radicondoli dell'antifascismo, dei capanni partigiani, della base sulle Carline.

