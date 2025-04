‘Giornate pellegriniane’ scienza e fede al centro della terza kermesse dedicata al santo locale

scienza e fede. Prenderanno il via il 2 maggio, dopo la storica festa dei cedri dedicata al santo del giorno prima, le tre ‘Giornate pellegriniane’, che avranno come teatro piazza Morgagni e zone limitrofe: un evento tra cultura, arte, musica e divertimento che, giunto alla sua terza edizione (la prima risale al 2023 su idea dell’oggi vicesindaco Vincenzo Bongiorno e dell’ex vicesindaco della giunta Balzani Giancarlo Biserna), si propone di ampliare il suo pubblico. “La kermesse – sottolinea Stefano Benetti, dirigente del servizio cultura del Comune – si colloca in una vasta operazione che mira a rendere partecipe tutta la comunità del nostro patrimonio storico e artistico, in termini di fruizione estetica e di riflessione, con rivolti non solo a un pubblico di specialisti, ma anche a ragazzi e famiglie”. Ilrestodelcarlino.it - ‘Giornate pellegriniane’: scienza e fede al centro della terza kermesse dedicata al santo locale Leggi su Ilrestodelcarlino.it Forlì, 25 aprile 2025 – Tre giorni tutti dedicati a San Pellegrino Laziosi, visto come spunto per indagare il rapporto tra. Prenderanno il via il 2 maggio, dopo la storica festa dei cedrialdel giorno prima, le tre, che avranno come teatro piazza Morgagni e zone limitrofe: un evento tra cultura, arte, musica e divertimento che, giunto alla suaedizione (la prima risale al 2023 su idea dell’oggi vicesindaco Vincenzo Bongiorno e dell’ex vicesindacogiunta Balzani Giancarlo Biserna), si propone di ampliare il suo pubblico. “La– sottolinea Stefano Benetti, dirigente del servizio cultura del Comune – si colloca in una vasta operazione che mira a rendere partecipe tutta la comunità del nostro patrimonio storico e artistico, in termini di fruizione estetica e di riflessione, con rivolti non solo a un pubblico di specialisti, ma anche a ragazzi e famiglie”.

Cosa riportano altre fonti

Tre giorni per conoscere Forlì e per discutere sul tema del rapporto tra scienza e fede con eventi e spettacoli per tutti. È il programma dell’edizione 2025 delle Giornate Pellegriniane, evento nato nel 2023 da un’idea del vicesindaco Vincenzo Bongiorno e di Giancarlo Biserna, dedicato a San... 🔗forlitoday.it

