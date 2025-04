Giornata della terra al museo Griffo la natura diventa mitica tra laboratori e visite didattiche

Giornata della terra, evento di risonanza mondiale che ricorre ogni 22 aprile, si celebra anche all'interno del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi con un'attività mirata a sensibilizzare i più piccoli verso il rispetto per l'ambiente. Aderendo in pieno al tema previsto.

