Giorgetti e la frase che gela Confindustria

Ilgiornale.it - Giorgetti e la frase che gela Confindustria Leggi su Ilgiornale.it La bocciatura del dl bollette da parte degli industriali non è passata inosservata: ecco le parole del ministro dell'Economia

Ne parlano su altre fonti

Un’ombra su Leclerc: la frase gela la Ferrari - Una frase di Charles Leclerc, a pochissime settimane dall’inizio del mondiale di Formula 1 2025, ha spaventato il team Ferrari. Siamo ormai arrivati ai nastri di partenza della nuova stagione di Formula 1. Il campionato mondiale di automobilismo inizierà tra sole due settimane, quando nel weekend del 14-16 marzo i piloti scenderanno in pista sul circuito di Melbourne per gareggiare al GP d’Australia. 🔗sportface.it

“Questo nella spazzatura…”. Lorenzo senza pietà con Helena. La frase choc gela il Grande Fratello - Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, è arrivata la spesa per l’ultima settimana di permanenza, ma proprio in quel momento, durante una diretta, un commento di Lorenzo ha fatto infuriare le fan di Helena Prestes. Come ben noto, i rapporti tra i due concorrenti si sono deteriorati da mesi e, nonostante una breve tregua nell’ultima settimana, un’affermazione di Lorenzo ha scatenato un’ondata di critiche sui social. 🔗caffeinamagazine.it

Jannik Sinner, "per carità": Adriano Panatta gela l'Italia con una frase - L’ultima bomba delle ultime ore, tra le tante sparate con al centro Jannik Sinner, ha riguardato la possibilità di vedere Adriano Panatta nuovo coach del 23enne altoatesino, dopo l’uscita di Darren Cahill. L’ex campione del Roland Garros 1976 però ha messo subito a tacere le voci: “Se mi piacerebbe allenare Sinner dopo lo stop? Per carità, non è la vita che fa per me, tutti i giorni le stesse persone, non è da me", ha detto a Rai Radio 1. 🔗liberoquotidiano.it

Giorgetti e la frase che gela Confindustria. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giorgetti e la frase che gela Confindustria - La bocciatura del dl bollette da parte degli industriali non è passata inosservata: ecco le parole del ministro dell'Economia ... 🔗ilgiornale.it

Giorgetti gela la Difesa: niente riarmo fino all'estate. Sfogo di Crosetto: "Lui scherza, ma viviamo tempi drammatici" - Nell'audizione sul Documento di finanza pubblica il ministro del Tesoro frena nuove spese per la Difesa. E gongola per la grande richiesta di Btp sui ... 🔗huffingtonpost.it

Giorgetti gela la Difesa: niente riarmo fino all'estate. Sfogo di Crosetto: "Lui scherza, ma viviamo tempi drammatici" - C'è una frase di Giorgetti che evidentemente non va giù a Crosetto, nonostante ne riconosca i toni ironici: è quando il ministro dell'Economia dice che "per gli Stati Maggiori è il loro ... 🔗huffingtonpost.it