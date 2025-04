Giorgetti c è dialogo con Usa sui dazi

Giorgetti ha invocato un "big deal",un accordo largo con gli Usa sui dazi, ma anche su tassazione digitale e Difesa."C'è apertura per discutere" da entrambe le parti, ha detto da Washington D.C., dove ha visto il Segretario al Tesoro Bessent per una probabile intesa commerciale con la Ue. Poi:"Bene l'incontro con le agenzie rating, non ci chiedono più del debito". Sulle critiche di Confindustria al decreto bollette: "E' stato condiviso anche con loro. Si è fatto il possibile", ha detto a margine del Fmi/Wb Meeting. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 18.35 Il ministro dell'Economiaha invocato un "big deal",un accordo largo con gli Usa sui, ma anche su tassazione digitale e Difesa."C'è apertura per discutere" da entrambe le parti, ha detto da Washington D.C., dove ha visto il Segretario al Tesoro Bessent per una probabile intesa commerciale con la Ue. Poi:"Bene l'incontro con le agenzie rating, non ci chiedono più del debito". Sulle critiche di Confindustria al decreto bollette: "E' stato condiviso anche con loro. Si è fatto il possibile", ha detto a margine del Fmi/Wb Meeting.

Def, Giorgetti: Pil +0,6% nel 2025 - 20.35 "Questo Documento di finanza pubblica viene adottato in una situazione molto complessa sotto l'aspetto economico globale" e "questo rende molto complicato e difficile, perfino aleatorie le previsioni non solo a lungo termine ma anche a breve". Così il ministro dell'Economia Giorgetti dopo il CdM. Stima crescita Pil 2025 dimezzata:+0,6% Poi +0,8%.Deficit-Pil previsto al 3,3% nel 2025, 2,8% nel 2026 e 2,6% nel 2027 come indicato lo scorso autunno,aggiunge. 🔗servizitelevideo.rai.it

Giorgetti fa il leghista: “I dazi? Un’occasione per difendere i diritti delle imprese italiane”. E dà via libera alla quinta rottamazione - Il Giancarlo Giorgetti sul palco di ‘Tutta un’altra economia, la sfida del valore’, il primo dei tre eventi della Lega che porteranno al congresso federale, ha il cappello del militante del Carroccio. Fan dei dazi di Donald Trump, anche se minacciano le imprese italiane, anti tedesco (“Ora i tedeschi hanno deciso che fanno quel cavolo che gli pare”) e fan della pace fiscale. Il messaggio che ne emerge, è quel che conta, è un via libera del Giorgetti ministro alla quinta rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dal disegno di legge in discussione alla commissione Finanze del Senato. 🔗ilfattoquotidiano.it

Def, Giorgetti: “Pil +0,6% nel 2025, 0,8% nel 2026 e 2027” - “Abbiamo deciso di adottare stime di crescita che sono allineate a quelle recentemente ridotte di Bankitalia: abbiamo previsto una crescita reale di Pil dello 0,6% nel 2025, 0,8% nel 2026 e 0,8% nel 2027, dimezzando di fatto quella che era la previsione del Piano che era di 1,2?. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti nella conferenza stampa al termine del Cdm illustrando le cifre del nuovo Def. 🔗lapresse.it

