Ginnastica ritmica World Cup Tashkent 2025 Taglietti in finale nella palla

Tashkent, in Uzbekistan, si sono aperte le danze alla tappa di World Cup di Ginnastica ritmica. Nel corso della prima giornata di gare, sono andate in scena le qualificazioni di cerchio e palla, che hanno messo in palio il pass per le finali di specialità di domenica. Tra le italiane, Viola Sella è stata la prima a scendere in pedana. Alla palla ha ottenuto un punteggio di 25.600, migliorandosi nel cerchio, dove ha collezionato un 26.700, rivelatosi poi il nono punteggio di giornata. L’azzurra ha sfiorato l’accesso alla finale, perso nel corso dell’ultima rotazione contro l’ungherese Fanni Pigniczki. E’ stato poi il turno di Alice Taglietti, che al cerchio ha pagato una perdita e ha concluso con 25.100. Bene nella palla, dove ha ottenuto la qualificazione alla finale grazie a un 26.600.Al termine della prima giornata, è l’uzbeca Takhmina Ikromova a dominare la classifica dell’all-around con 56. Leggi su Sportface.it , in Uzbekistan, si sono aperte le danze alla tappa diCup di. Nel corso della prima giornata di gare, sono andate in scena le qualificazioni di cerchio e, che hanno messo in palio il pass per le finali di specialità di domenica. Tra le italiane, Viola Sella è stata la prima a scendere in pedana. Allaha ottenuto un punteggio di 25.600, migliorandosi nel cerchio, dove ha collezionato un 26.700, rivelatosi poi il nono punteggio di giornata. L’azzurra ha sfiorato l’accesso alla, perso nel corso dell’ultima rotazione contro l’ungherese Fanni Pigniczki. E’ stato poi il turno di Alice, che al cerchio ha pagato una perdita e ha concluso con 25.100. Bene, dove ha ottenuto la qualificazione allagrazie a un 26.600.Al termine della prima giornata, è l’uzbeca Takhmina Ikromova a dominare la classifica dell’all-around con 56.

