Ginnastica ritmica Alice Taglietti debutta con una finale in Coppa del Mondo Ikromova al comando

Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica è sbarcata a Tashkent (Uzbekistan), dove va in scena la terza tappa stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Sofia Raffaeli è assente dopo aver trionfato nel concorso generale individuale a Baku appena sei giorni fa, Tara Dragas è rimasta a casa dopo il suo primo podio a questi livelli ottenuto lo scorso weekend al nastro, le Farfalle hanno optato per un turno di riposo dopo qualche errore commesso in Azerbaijan.L’Italia può comunque sorridere grazie ad Alice Taglietti, classe 2007 bresciana al suo debutto assoluto in Coppa del Mondo. La portacolori della Lightblue si è infatti qualificata alla finale di specialità alla palla (gli atti conclusivi con i singoli attrezzi non sono previsti alle Olimpiadi): pregevole esercizio valutato in 26. Oasport.it - Ginnastica ritmica, Alice Taglietti debutta con una finale in Coppa del Mondo. Ikromova al comando Leggi su Oasport.it Ladeldiè sbarcata a Tashkent (Uzbekistan), dove va in scena la terza tappa stagionale del massimo circuito internazionale itinerante. Sofia Raffaeli è assente dopo aver trionfato nel concorso generale individuale a Baku appena sei giorni fa, Tara Dragas è rimasta a casa dopo il suo primo podio a questi livelli ottenuto lo scorso weekend al nastro, le Farfalle hanno optato per un turno di riposo dopo qualche errore commesso in Azerbaijan.L’Italia può comunque sorridere grazie ad, classe 2007 bresciana al suo debutto assoluto indel. La portacolori della Lightblue si è infatti qualificata alladi specialità alla palla (gli atti conclusivi con i singoli attrezzi non sono previsti alle Olimpiadi): pregevole esercizio valutato in 26.

Su questo argomento da altre fonti

Alice Taglietti, presente e futuro della ginnastica ritmica: “È lo sport più bello del mondo, un mix tra arte e sport” - “È lo sport più bello del mondo perché è un insieme tra arte e sport. Una cosa del genere non esiste negli altri sport. E poi, ti dà tante soddisfazioni”. A soli 17 anni, Alice Taglietti è una delle ginnaste più apprezzate del panorama italiano e in carriera vanta già una finale europea con le clavette, nel 2022, oltre ad essersi laureata campionessa italiana lo scorso novembre. La ginnasta bresciana si è raccontata ai microfoni di Sportface TV, dagli inizi alle emozioni che solo le gare possono dare: “Ogni volta che sei soddisfatta di te stessa a fine gara è una sensazione impagabile, ... 🔗sportface.it

Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Tashkent: convocate Viola Sella e Alice Taglietti - Niente riposo per la World Cup di ginnastica ritmica, che dopo il fine settimana di emozioni in quel di Baku, si sposta a Tashkent, in Uzbekistan, da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Si tratta della terza tappa del maggiore circuito internazionale dopo quelle a Sofia, in Bulgaria, e in Azerbaijan, dove l’Italia ha festeggiato le medaglia di Sofia Raffaelli nell’all-around individuale e di Tara Dragas, quest’ultima per la prima volta sul podio in Coppa con una superba prova al nastro. 🔗sportface.it

Ginnastica ritmica, pioggia di podi per le atlete dello Zodiaco che volano alle finali nazionali - Si è conclusa domenica la fase regionale del campionato di squadra "Gold" Allieve della Federazione di ginnastica italiana, nella specialità della ritmica.La società sportiva Lo Zodiaco di Ravenna conquista due podi con entrambe le squadre presentate alla competizione ottenendo il titolo di team... 🔗ravennatoday.it

Ritmica, World Cup Tashkent 2025: Alice Taglietti conquista una finale nella prima giornata; Tashkent - La Ritmica vola in Uzbekistan per la World Cup con le individualiste Sella e Taglietti; Alice Taglietti, dopo il caso abusi la star 17enne della ginnastica ritmica è campionessa italiana: «Ora sono felice»; Atene – Alice Taglietti spettacolare all’Aphrodite Cup. Tavano e Bindi di bronzo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ginnastica ritmica, Alice Taglietti debutta con una finale in Coppa del Mondo. Ikromova al comando - La Coppa del Mondo di ginnastica ritmica è sbarcata a Tashkent (Uzbekistan), dove va in scena la terza tappa stagionale del massimo circuito ... 🔗oasport.it

Ginnastica ritmica, Alice Taglietti brilla all’Aphrodite Cup - Uno sport amato fin da bambina, abbandonato per un periodo – dopo la denuncia di abusi alla passata allenatrice – e riabbracciato con rinnovata passione e slancio nella palestra della Light Blue ... 🔗giornaledibrescia.it

Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Tashkent: convocate Viola Sella e Alice Taglietti - World Cup di ginnastica ritmica che dopo il fine settimana di Baku, si sposta a Tashkent, in Uzbekistan, da venerdì 25 a domenica 27 aprile. 🔗sportface.it