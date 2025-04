Ginnastica artistica World Cup Il Cairo Vannucchi in finale nel corpo libero Targhetta nel cavallo con maniglie

Cairo, in Egitto, è iniziata la penultima tappa della World Cup di Ginnastica artistica. Nel corso della prima giornata sono andate in scena le qualifiche di corpo libero, del cavallo con maniglie. Inoltre, è stato un pomeriggio di qualificazione anche negli anelli per la GAM e nel volteggio e nelle parallele per la GAF. Niccolò Vannucchi apre le danze nel corpo libero. L’azzurro conclude l’esercizio da nota D con un 13.533, qualificandosi alla finale. Tommaso Brugnami condivide con Vannucchi il valore di partenza, ma paga alcune sbavature e chiude con un punteggio di 11.600.Al cavallo con maniglie, Gabriele Targhetta ottiene un positivo 14.766, risultato che gli permette di staccare il pass per la finale con il miglior punteggio. E’ meno brillante la performance di Edoardo De Rosa, autore di un 12. Leggi su Sportface.it Al, in Egitto, è iniziata la penultima tappa dellaCup di. Nel corso della prima giornata sono andate in scena le qualifiche di, delcon. Inoltre, è stato un pomeriggio di qualificazione anche negli anelli per la GAM e nel volteggio e nelle parallele per la GAF. Niccolòapre le danze nel. L’azzurro conclude l’esercizio da nota D con un 13.533, qualificandosi alla. Tommaso Brugnami condivide conil valore di partenza, ma paga alcune sbavature e chiude con un punteggio di 11.600.Alcon, Gabrieleottiene un positivo 14.766, risultato che gli permette di staccare il pass per lacon il miglior punteggio. E’ meno brillante la performance di Edoardo De Rosa, autore di un 12.

