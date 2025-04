Ginnastica artistica Targhetta show al cavallo primo nelle qualifiche di Coppa del mondo Vannucchi promosso

Coppa del mondo di Ginnastica artistica, a cui prendono parte quattro italiani. Grandi soddisfazioni per gli azzurri nelle prime qualificazioni di questo appuntamento che chiude il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità.Gabriele Targhetta si è scatenato all’amato cavallo con maniglie, eseguendo un esercizio pregevole premiato con il punteggio di 14.766 (5.9 il D Score, 8.866 per l’esecuzione). Il nostro portacolori ha firmato il miglior riscontro del turno preliminare, precedendo lo statunitense Patrick Hoopes (14.666), l’armeno Hamlet Manukyan (14.400) e l’uzbeko Ravshan Kamiljanov (14.366). Grandi speranze di podio per la giovane promessa del movimento tricolore, che nell’atto conclusivo se la dovrà vedere anche con lo statunitense Brandon Dang (14. Oasport.it - Ginnastica artistica, Targhetta show al cavallo: primo nelle qualifiche di Coppa del mondo. Vannucchi promosso Leggi su Oasport.it A Il Cairo (Egitto) si è aperta l’ultima tappa delladeldi, a cui prendono parte quattro italiani. Grandi soddisfazioni per gli azzurriprime qualificazioni di questo appuntamento che chiude il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità.Gabrielesi è scatenato all’amatocon maniglie, eseguendo un esercizio pregevole premiato con il punteggio di 14.766 (5.9 il D Score, 8.866 per l’esecuzione). Il nostro portacolori ha firmato il miglior riscontro del turno preliminare, precedendo lo statunitense Patrick Hoopes (14.666), l’armeno Hamlet Manukyan (14.400) e l’uzbeko Ravshan Kamiljanov (14.366). Grandi speranze di podio per la giovane promessa del movimento tricolore, che nell’atto conclusivo se la dovrà vedere anche con lo statunitense Brandon Dang (14.

