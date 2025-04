Giardini estensi cambia location la rassegna dedicata alla biodiversità vegetale

Giardini estensi'. L'evento di sabato 3 e domenica 4 maggio, giunto alla ventunesima edizione, presenta la novità del cambio di location che passerà dal parco Massari alla vicina piazza Ariostea.

