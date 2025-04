Lanazione.it - Gianmarco Vannucchi: il portiere chiave della Ternana verso la Serie B

Ha mantenuto inviolata la propria porta in 18 occasioni, scendendo in campo in 35 partite di campionato e subendo complessivamente solo 20 gol. Sono i numeri che sta facendo registrarein campionato, e che ne fanno uno dei portieri più affidabiliC 2024/25 (se non il più affidabile in assoluto).Se lapuò sognare concretamente la promozione inB, dall’alto del secondo posto attuale in classifica nel girone C (anche se l’Entella capolista ha nove punti di margine ed è ormai imprendibile) il merito è anche suo.Già, perché l’estremo difensore pratese si sta confermando il migliore nel suo ruolo per quel che riguarda il terzo girone del torneo, in continuità con gli ultimi due anni.Alla soglia dei 30 anni (che compirà il prossimo luglio) è del resto nel pienomaturità ed è ormai da un biennio uno dei miglioriterza: si era rilanciato a Taranto, dopo stagioni avare di soddisfazioni fra Salernitana (anche se a Salerno aveva avuto la possibilità di esordire in B) e Padova.