Giani celebra la Liberazione a Sant’Anna di Stazzema Una memoria da conservare

Sant’Anna DI Stazzema – Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha celebrato a Sant’Anna di Stazzema, sede di una delle ultime stragi nazifasciste, la Festa della Liberazione ricordando che “ottant’anni fa, il 25 aprile, a Milano si dava il segno di chiusura con il fascismo, con la dittatura, con quello che aveva portato a 47 milioni di morti in Europa; la democrazia, la libertà, la giustizia sociale si affermarono attraverso la Costituzione. Il 25 aprile, ottant’anni dopo, lottiamo e difendiamo perché, come diceva Piero Calamandrei, nell’ode a Sant’Anna di Stazzema, Ora e sempre resistenza.”“Resistenza etica, morale, civile – prosegue il presidente Eugenio Giani – a quelle che sono le dittature, a quelle che sono le sopraffazioni, l’arroganza, a quello che indubbiamente rappresenta ciò che noi aspiriamo a costruire, uno Stato libero, democratico, giusto, che non lascia indietro nessuno. Leggi su Corrieretoscano.it DI– Il presidente della Regione Toscana Eugeniohato adi, sede di una delle ultime stragi nazifasciste, la Festa dellaricordando che “ottant’anni fa, il 25 aprile, a Milano si dava il segno di chiusura con il fascismo, con la dittatura, con quello che aveva portato a 47 milioni di morti in Europa; la democrazia, la libertà, la giustizia sociale si affermarono attraverso la Costituzione. Il 25 aprile, ottant’anni dopo, lottiamo e difendiamo perché, come diceva Piero Calamandrei, nell’ode adi, Ora e sempre resistenza.”“Resistenza etica, morale, civile – prosegue il presidente Eugenio– a quelle che sono le dittature, a quelle che sono le sopraffazioni, l’arroganza, a quello che indubbiamente rappresenta ciò che noi aspiriamo a costruire, uno Stato libero, democratico, giusto, che non lascia indietro nessuno.

