Già con un altro sempre più giovane Sonia Bruganelli bufera dopo il selfie di coppia costretta a spiegare

Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé, stavolta non solo per la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma anche per le polemiche che si sono scatenate intorno alla sua vita privata. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha gareggiato nel popolare programma televisivo affiancata da Angelo Madonia, ballerino professionista che, nella stessa occasione, è diventato anche il suo attuale compagno. Una relazione che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e che, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sul lavoro del ballerino, il quale ha lasciato il programma dopo la fine dell’edizione, lamentando attacchi legati alla sua sfera personale.Nonostante le difficoltà, l’amore tra Bruganelli e Madonia sembra procedere senza intoppi. I due sono stati recentemente fotografati insieme mentre partecipavano alla Milano Fashion Week, mano nella mano e sorridenti, confermando la solidità del loro legame. Leggi su Caffeinamagazine.it torna a far parlare di sé, stavolta non solo per la sua partecipazione all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma anche per le polemiche che si sono scatenate intorno alla sua vita privata. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha gareggiato nel popolare programma televisivo affiancata da Angelo Madonia, ballerino professionista che, nella stessa occasione, è diventato anche il suo attuale compagno. Una relazione che ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori e che, inevitabilmente, ha avuto ripercussioni anche sul lavoro del ballerino, il quale ha lasciato il programmala fine dell’edizione, lamentando attacchi legati alla sua sfera personale.Nonostante le difficoltà, l’amore trae Madonia sembra procedere senza intoppi. I due sono stati recentemente fotografati insieme mentre partecipavano alla Milano Fashion Week, mano nella mano e sorridenti, confermando la solidità del loro legame.

Se ne parla anche su altri siti

L`allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Lecce. Partita ostica: ci... 🔗calciomercato.com

SAN BENEDETTO - E' di un morto e di almeno un ferito grave il bilancio di episodi di violenza accaduti stamani poco prima dell'alba a San Benedetto del Tronto e a Grottammare. La... 🔗corriereadriatico.it

Uno studio ha calcolato i danni provocati dall'asteroide Bennu in caso impatto con la Terra. Il sasso spaziale, che ha un diametro di 500 metri ed è dunque molto più grande di 2024 YR4, potrebbe colpire il nostro pianeta nel 2182.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“Mia sorella Sonia mi ha riempito la vita e continua a farlo anche adesso che non c’è più”; Sonia Bruganelli in crisi: Non so se abbandonare Ballando. I motivi; Come era Sonia Bruganelli da giovane: le foto della concorrente di Ballando con le stelle; Che cosa è successo a Davide Bonolis? La malattia e il disagio del figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. 🔗Se ne parla anche su altri siti