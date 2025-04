Ghost destination indagini notturne sul paranormale a Roccascalegna

Ghost destination, ombre tra le mura", un'indagine notturna al Castello di Roccascalegna.Non perdere l'occasione di partecipare a una vera indagine di ricerca sui fenomeni paranormali .Ecco gli orari del tour:il primo turno si svolgerà alle ore 21.30 e. Chietitoday.it - "Ghost destination", indagini notturne sul paranormale a Roccascalegna Leggi su Chietitoday.it Sabato 17 maggio si terrà ", ombre tra le mura", un'indagine notturna al Castello di.Non perdere l'occasione di partecipare a una vera indagine di ricerca sui fenomeni paranormali .Ecco gli orari del tour:il primo turno si svolgerà alle ore 21.30 e.

Su altri siti se ne discute

Chat-gate, il Pentagono comincia le indagini su Hegseth - Il segretario della Difesa degli Stati Uniti è finito sotto inchiesta per la vicenda legata a documenti riservati diventati pubblici in qualche modo Tutto come previsto. Non si poteva lasciare andare una vicenda troppo grave per essere vera, ma è accaduta realmente. E così, il Pentagono non poteva non avviare un’indagine interna sul segretario alla Difesa, Pete Hegseth, coinvolto nell’ormai famosa e dannosa per quanto poi è venuto fuori nella vicenda chat-gate. 🔗cityrumors.it

Attentato a Giovanni Paolo II, saggista chiede di riaprire le indagini: presto ascoltato anche su Orlandi - Ezio Gavazzeni ha inoltrato un esposto per chiedere alla Procura di Roma di riaprire le indagini sull'attentato di Giovanni Paolo II, di cui è ritenuto responsabile Ali Agca, noto anche per i presunti collegamenti con la scomparsa di Emanuela Orlandi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Sbarco 108 migranti a Salerno, fermati tre scafisti: le indagini di Polizia e Finanza - Fermati tre scafisti che erano tra i 108 migranti sbarcati ieri dalla Aita Mari nel porto di Salerno. Le tempestive indagini di Squadra Mobile e Guardia di Finanza hanno portato al fermo di tre egiziani di 24, 21 e 40 anni. Per loro si attende la convalida del fermo da parte del giudice. I 108... 🔗salernotoday.it

Ghost destination, indagini notturne sul paranormale a Roccascalegna. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne