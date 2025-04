GF Michele Scarponi Alessia Bartoli trionfa Emanuela Sampaolesi guida il Cappello d’Oro Rosa

Michele Scarponi: sul primo gradino Alessia Bartoli (della scuderia abruzzese Vibrata Bike 2005) scortata da Valeria Zappacosta e da Mery Guerrini, sanseverinate (in forza all' Hair Gallery Cycling Team) che è così risalita al quinto posto della classifica generale. Nel gioco del parziale rimpasto, la fidardense Emanuela Sampaolesi rimane al comando del Cappello d'Oro Rosa 2025. Il circuito continuerà a svilupparsi in dimensione interregionale fino a ottobre. La tappa regina sarà quella della Gran Fondo dei Sibillini, che si disputerà domenica 8 giugno a Pievebovigliana. La Decana tricolore del ciclismo popolare dai grandi numeri verrà a breve presentata nella sede municipale di Valfornace.

Oltre 900 ciclisti sui pedali nella Gran Fondo Michele Scarponi giunti da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero per onorare il compianto campione filottranese di ciclismo. E’ la squadra della Go Fast a dare spettacolo sulle strade filottranesi e non solo piazzando quattro atleti nei primi quattro posti della competizione. La formazione abruzzese domina la 6^ Gran Fondo Michele Scarponi – Strade Imbrecciate. 🔗sport.quotidiano.net

