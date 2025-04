Gestacci del presidente della Sir rivolti ai tifosi della Lube dopo la partita il video

Civitanova, 25 aprile 2025 - Da questa mattina sui social sta spopolando un video. Riprende Gino Sirci, il presidente della Sir Susa Vim Perugia, ieri sera nell'immediato post gara5, la partita conclusiva della serie playoff che ha visto la Cucine Lube Civitanova violare il palazzetto umbro e conquistare la finale Scudetto di pallavolo maschile.La rivalità tra le due piazze, complici anche quattro finali consecutive per il tricolore, è nota e forte. Lo stesso Sirci aveva definito la semifinale 2025 il "derby d'Italia". Una rivalità sana, genuina, con reciproci sfottò. Ieri invece il presidente umbro si è macchiato di una brutta reazione, rispondendo con gesti offensivi ai tifosi biancorossi che erano in trasferta.La nota della Sir Susa Vim Perugia"In merito all'episodio avvenuto ieri sera al temine di Gara 5 delle semifinali scudetto – si legge nella nota della Sir -, il presidente Gino Sirci intende motivare per la reazione avuta, spiegando le motivazioni alla base del gesto.

