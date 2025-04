Geri Halliwell ritorna a parlare delle Spice Girls criticando gli ultimi brani di Madonna

Geri Halliwell è ritornata a fare il punto sulla reunion delle Spice Girls, mettendo in dubbio le ultime produzioni di Madonna.Ginger Spice è stata intervistata dal podcast Off Air With Jane And Fi. Nel corso del suo intervento ha parlato di una possibile reunion dell'iconica girl band degli anni Novanta e di un'eventuale nuova musica in arrivo da parte del quintetto. La Halliwell non ha chiuso esplicitamente le speranze per un ritorno, ed ha spiegato che la decisione dipenderà dalla "rilevanza" e dal fatto che tutte e cinque le ragazze ritengano giusto tornare in studio. Geri Halliwell, le ultimissime sulla reunion delle Spice Girls e su Madonna."Se lo sentissi rilevante (ma dopo lo faremmo) ma se non lo fosse, va bene lo stesso", ha spiegato, prima di passare a paragonare l'idea del nuovo materiale ai lavori più recenti di Madonna.

