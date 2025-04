Georgette Polizzi e la sclerosi multipla Sette anni fa il mio corpo smise di rispondere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Georgette Polizzi: "7 anni con la sclerosi multipla, ma non mi comanda più. Oggi sono mamma e cammino sulle mie gambe" - Sono passati 7 anni da quella diagnosi che le ha cambiato la vita. Sclerosi multipla. Georgette Polizzi, che oggi ha 41 anni, condivide su Instagram un video in cui ripercorre i momenti più difficili, mostra i progressi fatti, ma soprattutto lancia un potente messaggio di speranza. "Sette... 🔗today.it

“La sclerosi multipla è ancora con me ma non mi comanda più. Oggi cammino con lei, non dietro di lei”: il bilancio di Georgette Polizzi a 7 anni dalla diagnosi - “Sette anni fa, oggi, sono rimasta prigioniera del mio corpo”. Inizia così il video con cui Georgette Polizzi ricorda il lungo e doloroso cammino compiuto da quando le è stata diagnosticata la sclerosi multipla. L’ex volto di “Temptation Island” da quel momento ha condiviso con i follower i dolori ma anche le grandi conquiste che giorno dopo giorno si è messa in tasca nonostante la malattia. Georgette si è infatti sposata ed è diventata mamma di Sole. 🔗ilfattoquotidiano.it

