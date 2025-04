Genova nel inchiesta sui viaggi gratis in traghetto spuntano i nomi di Beppe Grillo e del figlio Ciro

nomi come Ilgiornaleditalia.it - Genova, nell'inchiesta sui viaggi gratis in traghetto spuntano i nomi di Beppe Grillo e del figlio Ciro Leggi su Ilgiornaleditalia.it Non sono indagati ma rientrano nel lungo elenco dei presunti beneficiari di biglietti regalo in mano alla procura dopo le indagini delle Fiamme Gialle Un “meccanismo corruttivo impressionante”, che coinvolgeva, oltre a ufficiali della Capitaneria “strategici” per le compagnie, anchecome

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi sono i magistrati che viaggiavano gratis con le carte gold sui traghetti, l’inchiesta a Genova: coinvolte anche forze dell’ordine e Prefetture - Due filoni d’inchiesta a Genova, distinti ma legati strettamente tra loro. Al centro delle indagini c’è l’ex Tirrenia, oggi Compagnia italiana di navigazione (Cin). Chi sono i magistrati che viaggiavano gratis con le carte gold sui traghetti, l’inchiesta a Genova: coinvolte anche forze dell’ordine e Prefetture (CANVA FOTO) – Notizie.comAll’orizzonte c’è un vero e proprio terremoto giudiziario. Da una parte sono indagati ammiragli, contrammiragli e comandanti a vario titolo per falso, frode e corruzione. 🔗notizie.com

Attacco hacker filorusso al porto di Genova, la Procura apre un’inchiesta - L'attacco fa parte di una più ampia campagna che gli hacker filorussi hanno lanciato il 17 febbraio scorso contro istituzioni e aziende italiane. Per il quinto giorno consecutivo il collettivo ha lanciato attacchi Ddos (Distributed denial of service) per mettere in down i siti... 🔗repubblica.it

Inchiesta Tirrenia: indagati anche magistrati e funzionari, viaggi gratis in cambio di favori - Una quarantina di persone, tra cui magistrati, appartenenti alle forze dell’ordine e funzionari di varie prefetture, sono indagati nell’ambito di un nuovo filone dell’inchiesta della procura di Genova sulla Tirrenia-Compagnia italiana di navigazione, che ha portato al sequestro di 3 traghetti . La procura ipotizza il reato di corruzione: i funzionari avrebbero viaggiato a bordo delle navi della... 🔗feedpress.me

La bigliettopoli di Genova che imbarazza Beppe Grillo: viaggi gratis sui traghetti Moby; Traghetti Onorato, 34mila biglietti gratis per “chiudere un occhio”: tutte le novità dell’inchiesta; Traghettopoli, viaggi gratis anche per Beppe Grillo e il figlio Ciro (che non sono indagati); Biglietti gratis per i traghetti a magistrati e militari, anche Beppe Grillo viaggiava senza pagare. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Traghettopoli, viaggi gratis pure a Grillo, suo figlio Ciro e gli altri ragazzi imputati nel processo per presunto stupro - Non hanno risposto alle domande del giudice in procura a Genova i tre direttori di macchina della compagnia di navigazione Tirrenia indagati nell'ambito dell'inchiesta sui biglietti dei traghetti rega ... 🔗huffingtonpost.it

Inchiesta Moby sui biglietti gratis, anche Beppe Grillo viaggiava senza pagare: cos'è emerso nell'indagine - Tra i presunti beneficiari dei biglietti gratis nell'inchiesta sui traghetti Moby è emerso il nome di Beppe Grillo, ma nessuna accusa dalla Procura ... 🔗virgilio.it

Traghettopoli, viaggi gratis anche per Beppe Grillo e il figlio Ciro (che non sono indagati) - Genova. Un “meccanismo corruttivo impressionante”, che coinvolgeva, oltre a ufficiali della Capitaneria “strategici” per le compagnie, anche nomi come quello di Beppe Grillo. Anche il fondatore del Mo ... 🔗msn.com