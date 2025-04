Generali vince la continuità confermato Donnet

Generali vince la continuità: Philippe Donnet ha chiesto, e ottenuto, la conferma alla guida del Leone. Ieri l'assemblea dei soci del colosso assicurativo ha visto la vittoria di Mediobanca sull'asse Caltagirone-Delfin con l'appoggio di Crt e l'imprevista (fino alla golden power su Bpm) adesione di Unicredit, mentre per la lista ispirata da Intesa non .

Prevale, come previsto, la continuità. Una vittoria netta per l’amministratore delegato uscente Philippe Donnet e il presidente Andrea Sironi, entrambi confermati per il prossimo triennio dall’assemblea degli azionisti di Generali. La lista del primo azionista Mediobanca ha ottenuto una larga maggioranza, con il 52,38% dei voti del capitale presente. Per la lista di minoranza, animata dall’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e favorevole a una linea di rinnovamento oltre che contraria ... 🔗lanotiziagiornale.it

La lista Mediobanca conquista 10 seggi nel CdA di Generali, Caltagirone con il 36,8% ne occupa 3, mentre la lista Assogestioni con il 3,67% dei voti non supera la soglia del 5% e non accede dunque ai seggi Generali, in seguito all'assemblea degli azionisti tenutasi oggi 24 aprile a Trieste Ph 🔗ilgiornaleditalia.it

