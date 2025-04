Generali una vittoria di Pirro

Generali riguarda tutti gli italiani. Ma la partita si giocherà quest'estate

Jannik Sinner vittima sacrificale di una viscida vicenda politica: la vittoria di Pirro della WADA - La vicenda legata alla positività al Clostebol di Jannik Sinner si è finalmente conclusa, lasciando un senso di profonda amarezza. Il patteggiamento, in ambito giuridico, non è altro che una pena concordata tra le parti, che in questo modo evitano il dilungarsi delle procedure processuali. Scendendo a patti con la WADA, il n.1 ha ammesso una infrazione. Ovviamente non l’uso intenzionale di sostanze dopanti, bensì quello relativo alla responsabilità oggettiva. 🔗oasport.it

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Serie A, Milan-Como 2-1: altra vittoria in rimonta! | LIVE News - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗pianetamilan.it

Generali, una vittoria di Pirro? - Ascolta ora Non ha mai scaldato i cuori del grande pubblico. Ma se la battaglia per il controllo delle Generali, pur a fasi alterne, dura da 80 anni, un buon motivo ci sarà. Ed è un motivo che riguard ... 🔗ilgiornale.it

Generali, Donnet sbaraglia di nuovo Caltagirone ma per il futuro del Leone sarà decisiva l’Ops di Mps su Mediobanca - La vittoria di Donnet all'assemblea delle Generali è stata schiacciante ma è una vittoria decisiva o una vittoria di Pirro? Tutto dipenderà dall'Ops Mps su Mediobanca e dai suoi effetti su Piazzetta C ... 🔗msn.com

Generali, vince Mediobanca. Donnet incassa la riconferma - L’assemblea vota la lista del cda proposta da piazzetta Cuccia con il 36% del capitale Caltagirone porta a casa tre consiglieri. Flop ... 🔗repubblica.it