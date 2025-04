Generali conferma Donnet Ma la partita vera si gioca dopo l’Ops di Mps Segnali

Generali nell’assemblea dei soci di ieri, che ha confermato Philippe Donnet alla carica di a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Generali conferma Donnet. Ma la partita vera si gioca dopo l’Ops di Mps. Segnali Leggi su Ilfoglio.it L’inequivocabile vittoria dell’attuale management dinell’assemblea dei soci di ieri, che hato Philippealla carica di a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Cosa riportano altre fonti

Tutto come previsto. O quasi. L’assemblea di Generali, riunita ieri a Trieste, ha scelto la linea della continuità, rappresentata dalla lista di Mediobanca (azionista di maggioranza con il 13,04% del capitale) per il nuovo cda, che conferma l’ad Philippe Donnet per un quarto mandato, fino alla primavera del 2028. L’ago della bilancia Unicredit – che ha in pancia il 6,5% del Leone – un po’ a sorpresa si è spostato sulla lista alternativa presentata da Caltagirone (6,92%) e appoggiata da Delfin ... 🔗quotidiano.net

I soci di Generali sono chiamati al voto, per approvare il bilancio, la remunerazione e soprattutto il rinnovo del cda con la conferma dell'ad Philippe Donnet. UniCredit, secondo fonti dell'agenzia Bloomberg, avrebbe sciolto la riserva ieri durante un cda: "sosterrà la lista di amministratori presentata da Francesco Gaetano Caltagirone" scrive l'agenzia americana. Secondo la stampa italiana invece è probabile che Edizione (la holding dei Benetton) socia della compagnia triestina con il 4,8% ... 🔗quotidiano.net

Grazie a un accordo di sindacato il fondo previdenziale di Anagina, che attualmente detiene lo 0,075% del capitale di Generali, potrebbe raddoppiare la sua influenza arrivando allo 0,15%; dopo Iss, anche Glass Lewis, suggerisce di favorire la lista Mediobanca garantendo la stabilità del consiglio 🔗ilgiornaleditalia.it

