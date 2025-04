Quotidiano.net - Generali conferma Donnet alla guida. Unicredit si schiera con Caltagirone

Tutto come previsto. O quasi. L’assemblea di, riunita ieri a Trieste, ha scelto la linea della continuità, rappresentata dlista di Mediobanca (azionista di maggioranza con il 13,04% del capitale) per il nuovo cda, chel’ad Philippeper un quarto mandato, finoprimavera del 2028. L’ago della bilancia– che ha in pancia il 6,5% del Leone – un po’ a sorpresa si è spostato sulla lista alternativa presentata da(6,92%) e appoggiata da Delfin (9,93%) e Fondazione Crt (1,9%), ma non ha ribaltato equilibri già consolidativigilia. Anche se lascia immaginare che, dopo lo stallo a cui ha portato l’esercizio del Golden Power da parte del governo, Orcel provi a rientrare in partita preparandosi a mediare con la politica in vista delle prossime tappe del risiko bancario-assicurativo che sta ridisegnando la finanza italiana e che vedrà il suo culmine nella scalata di Mps a Mediobanca, intersecandosi all’Ops disu Banco Bpm.