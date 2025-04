Gaza il grido d’allarme dell’Onu Scorte di cibo esaurite la gente non sa più come fare

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha annunciato oggi di aver esaurito tutte le sue Scorte alimentari nella Striscia di Gaza, verso cui Israele ha bloccato l'ingresso di tutti gli aiuti umanitari dallo scorso 2 marzo. «Oggi il World Food Programme ha consegnato le sue ultime Scorte alimentari rimanenti alle cucine calde nella Striscia di Gaza. Si prevede che queste cucine esauriranno completamente il cibo nei prossimi giorni», ha dichiarato l'agenzia Onu in una nota. La situazione nella Striscia di Gaza, dove l'offensiva israeliana è ripresa dal mese scorso dopo la rottura del cessate il fuoco, è disperata, sottolinea il Wfp. «La gente non sa più come fare a sopravvivere, e i fragili benefici del breve cessate il fuoco sono già andati perduti. Senza un'azione urgente per aprire i confini e far entrare aiuti e beni, l'assistenza cruciale del Wpf potrebbe essere costretta al termine», avverte l'agenzia Onu, chiedendo a tutte le parti di «care priorità alle esigenze dei civili, lasciar entrare gli aiuti a Gaza immediatamente e rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto internazionale umanitario».

