Gardone Valtrompia Sagra del salame nostrano

Gardone Valtrompia un golosissimo appuntamento: la Sagra del salame nostrano, che porterà nel parco del Mella bancarelle di hobbisti, stand gastronomici, degustazioni e momenti di gioco. al centro, il salame in tutte le sue varianti e deliziose sfumature, intorno al quale.

Gardone Valtormpia (Brescia), 17 marzo 2025 – Il gip del Tribunale di Brescia ha ritenuto che Simone Lazzari abbia agito di propria volontà. Secondo il giudice, il 19enne che a Gardone Valtrompia, nei giorni scorsi ha ferito con alcuni colpi di arma bianca un coetaneo non si è scagliato contro la sua vittima per legittima difesa. Il suo arresto con l’accusa di tentato omicidio è così stato convalidato. 🔗ilgiorno.it

Brescia – È stato arrestato per tentato omicidio nella notte del 14 marzo il ventenne italiano sospettato di aver accoltellato poche ore prima un ragazzo di 19 anni a una fermata dell’autobus di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia. La vittima è ricoverata nel reparto di rianimazione degli Spedali Civili con profonde ferite all’addome e, pur essendo stabile, è in gravi condizioni: per ora rimane in prognosi riservata. 🔗ilgiorno.it

Gardone Valtrompia, 14 marzo 2025 – Un giovane di 19 anni è grave in ospedale dopo essere stato accoltellato al collo alla fermata dell’autobus lungo la Strada Provinciale 345. Questo il bilancio di una violenta lite scatenatasi nel tardo pomeriggio nel centro della Valtrompia, dove alcuni ragazzi hanno cominciato a discutere animatamente, per motivi attualmente non noti. L’allarme è stato lanciato attorno alle 18 di questo giovedì 13 marzo, quando diverse persone hanno sentito rumori e ... 🔗ilgiorno.it

