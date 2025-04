GaE date e modalità operative per sciogliere riserva abilitazione e riserva posti per disabilità

modalità operative per due importanti procedure relative alle graduatorie ad esaurimento (GaE): lo scioglimento della riserva per i docenti in attesa di abilitazione e la richiesta di riserva dei posti per i candidati con disabilità. Scioglimento . GaE: date e modalità operative per sciogliere riserva abilitazione e riserva posti per disabilità Scuolalink. Scuolalink.it - GaE: date e modalità operative per sciogliere riserva abilitazione e riserva posti per disabilità Leggi su Scuolalink.it Con il Decreto Ministeriale n. 12 del 28 gennaio 2025, il Ministero dell’Istruzione ha definito le scadenze e leper due importanti procedure relative alle graduatorie ad esaurimento (GaE): lo scioglimento dellaper i docenti in attesa die la richiesta dideiper i candidati con. Scioglimento . GaE:perperScuolalink.

Cosa riportano altre fonti

In arrivo le pensioni di aprile: Poste Italiane comunica le date e le modalità per la provincia di Latina - Pagamento delle pensioni: il via da martedì 1° aprile A partire da martedì 1° aprile 2025, le pensioni del mese saranno disponibili per il ritiro in tutti gli 87 uffici postali distribuiti sul territorio della provincia di Latina. Lo comunica ufficialmente Poste Italiane, indicando anche l’attivazione simultanea degli accrediti sui prodotti finanziari offerti dal gruppo. Accredito diretto e prelievo agli ATM Postamat Oltre al ritiro allo sportello, le pensioni saranno accreditate automaticamente per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. 🔗dayitalianews.com

Modello CU 2025 su NoiPA: date e modalità per il download della certificazione - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato attraverso NoiPA le scadenze e le modalità per il rilascio della Certificazione Unica 2025 (Modello CU 2025), che riguarda i redditi percepiti nel 2024. Questo documento è essenziale per la dichiarazione dei redditi e sarà reso disponibile ai soggetti interessati secondo un calendario ben definito. A chi […] The post Modello CU 2025 su NoiPA: date e modalità per il download della certificazione first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Coppa Italia, biglietti derby Milan-Inter: cambiano date e modalità di vendita - Il Milan ha modificato in corsa date e modalità di vendita dei biglietti per l'andata del derby contro l'Inter in Coppa Italia: cosa cambia 🔗pianetamilan.it

GaE graduatorie ad esaurimento: ecco le date per scioglimento della riserva e riserva dei posti; Elezioni RSU 2025: come si vota il 14, 15 e 16 aprile; Piemonte - Nomine in ruolo fase I: scelta della provincia/classe di concorso dal 9 all'11 agosto [Avviso ed allegati]; Immissioni in ruolo 24/25: aumento posti GM e GaE. Quando si verifica anche per alcune classi di concorso. 🔗Ne parlano su altre fonti