Futures sul gas in calo a 3195 euro al Megawattora

Futures sul gas naturale chiudono, sulla borsa di Amsterdam, in calo del 4,8% a 31,95 euro al Megawattora. Quotidiano.net - Futures sul gas in calo a 31,95 euro al Megawattora Leggi su Quotidiano.net sul gas naturale chiudono, sulla borsa di Amsterdam, indel 4,8% a 31,95al

Il gas chiude in calo a 36,4 euro al Megawattora - I futures sul gas scivolano ai minimi degli ultimi sei mesi e chiudono, alla Borsa di Amsterdam, in calo del 7,15% a 36,4 euro. 🔗quotidiano.net

Il prezzo del gas chiude in calo a ridosso di 51 euro - Il prezzo dimezza il calo dell'avvio di giornata e chiude a ridosso dei 51 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento, i contratti Ttf cedono l'1,36% a 50,7 euro al megawattora. 🔗quotidiano.net

Futures sul gas in calo a 31,95 euro al Megawattora - I futures sul gas naturale chiudono, sulla borsa di Amsterdam, in calo del 4,8% a 31,95 euro al Megawattora. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Prezzo del gas in calo sul mercato di Amsterdam: future sul metano a 34,2 euro - Il prezzo del gas scende del 3,96% a 34,2 euro al Megawattora, favorito da condizioni meteo migliorate. 🔗msn.com

Il gas apre in lieve calo sopra i 34 euro al Ttf di Amsterdam - Apertura in lieve calo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, dove si mantiene sopra i 34 euro. I contratti future sul mese di maggio cedono lo 0,31% a 34,06 euro al Mwh. (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it