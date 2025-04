Futura Ceparana supera Cogovalle e conquista undicesima vittoria consecutiva

Futura Ceparana 3 Cogovalle 1 (21-25; 25-19; ; 25-23; 25-17)Futura Ceparana: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.Cogovalle: Armando, Casati, Cella, Costa, De Camillis, Fabiani, Gatto, Parodi, Piromalli, Serranò, Piccardo e Roserba liberi. All. Pusceddu, Della Rosa.Arbitri: Piazza e D’Arcangelo.Ceparana - undicesima vittoria consecutiva per le ragazze di coach Garfagnini che affiancano la capolista Normac, al termine di una bellissima partita al cospetto di un folto pubblico. Parte forte il Cogovalle che dimostra di essere in serata. Nel secondo set le ceparanesi scendono in campo più concentrate e dopo un buon vantaggio iniziale controllano il ritorno delle genovesi, chiudendo il set 25-19. La svolta della partita nel terzo parziale quando con le ospiti avanti 23-18, il Futura recupera e chiude il set. Sport.quotidiano.net - Futura Ceparana supera Cogovalle e conquista l'undicesima vittoria consecutiva Leggi su Sport.quotidiano.net 1 (21-25; 25-19; ; 25-23; 25-17): Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Garfagnini.: Armando, Casati, Cella, Costa, De Camillis, Fabiani, Gatto, Parodi, Piromalli, Serranò, Piccardo e Roserba liberi. All. Pusceddu, Della Rosa.Arbitri: Piazza e D’Arcangelo.per le ragazze di coach Garfagnini che affiancano la capolista Normac, al termine di una bellissima partita al cospetto di un folto pubblico. Parte forte ilche dimostra di essere in serata. Nel secondo set le ceparanesi scendono in campo più concentrate e dopo un buon vantaggio iniziale controllano il ritorno delle genovesi, chiudendo il set 25-19. La svolta della partita nel terzo parziale quando con le ospiti avanti 23-18, ilrecupera e chiude il set.

