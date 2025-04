Furto da Sugar in pieno giorno Ruba tre borse e tenta la fuga acciuffato

borse dagli scaffali di Sugar, noto negozio del centro storico di Arezzo, ha tentato di fuggire in sella alla bicicletta. Episodio rocambolesco quello che si è verificato questa mattina, 25 aprile, per le vie della città. Secondo quanto appreso un uomo, volto noto alle. Arezzonotizie.it - Furto da Sugar in pieno giorno. Ruba tre borse e tenta la fuga: acciuffato Leggi su Arezzonotizie.it Dopo aver arraffato tredagli scaffali di, noto negozio del centro storico di Arezzo, hato di fuggire in sella alla bicicletta. Episodio rocambolesco quello che si è verificato questa mattina, 25 aprile, per le vie della città. Secondo quanto appreso un uomo, volto noto alle.

Su altri siti se ne discute

Ennesimo tentato furto in pieno giorno, a Pastena: l'ira di Claudia Pecoraro (M5S) - Ennesimo furto sventato ai danni di un’attività commerciale di Pastena: stamattina, ad essere preso di mira è stato Digital Point. Dopo il colpo dei computer ai danni dell’Associazione Giovamente, dei furti alla lavanderia in piazza e al Mamble Rumble, ai negozi di caramelle, al parrucchiere e ad... 🔗salernotoday.it

Furto in pieno giorno: ladri si arrampicano fino al terzo piano e rubano le armi - Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno con incredibile audacia in pieno giorno. È quanto accaduto su Viale Europa, una delle zone più centrali e trafficate della città di Aversa, dove una banda di ladri ha svaligiato un appartamento situato al terzo piano di un edificio... 🔗casertanews.it

Derubata in pieno centro a Firenze, tre arresti per furto con destrezza: fulmineo intervento dei carabinieri - A Firenze, tre persone arrestate per furto con destrezza ai danni di una turista. Intervento tempestivo dei Carabinieri. 🔗notizie.virgilio.it

Furto da Sugar in pieno giorno. Ruba tre borse e tenta la fuga: acciuffato. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cava de’ Tirreni, furto in pieno giorno: spariti preziosi e fedi nuziali - Allarme sicurezza a Cava de’ Tirreni, dove venerdì, in pieno giorno, ignoti hanno svaligiato un appartamento nella frazione Alessia. Approfittando dell’assenza dei proprietari, i ladri hanno portato ... 🔗agro24.it

Agrigento, furto in pieno giorno nei pressi del Quadrivio Spinasanta: svaligiata l’abitazione di una coppia - Colpo in pieno giorno ad Agrigento, nei pressi del Quadrivio Spinasanta, dove ignoti ladri hanno svaligiato l’abitazione di una coppia di coniugi, approfittando della loro assenza. Il furto si è ... 🔗scrivolibero.it

Furto in pieno giorno e scippo: allarme a Masnago - Come ogni mattina io e mio marito ci siamo recati a lavoro dopo aver lasciato i bambini a scuola, e non ci saremmo mai immaginati di subire un furto in pieno giorno. Per riuscire ad intrufolarsi ... 🔗prealpina.it