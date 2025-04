Furbetti molto ’popolari’ Affittavano ai turisti le case del Peep beccati

Affittavano ai turisti, per soggiorni brevi, gli alloggi popolari. Sono una decina i privati che hanno dato in locazione il proprio appartamento, seppure facesse parte del Peep. Le case popolari appunto, "che per loro stessa definizione sono destinate originariamente a chi ha una capacità di reddito bassa e che sottostanno a normative precise proprio perché pensati per tutelare il diritto all'abitare". Lo segnala l'assessore alle Attività economiche Juri Magrini, che illustra le caratteristiche della task-force che il Comune sta mettendo a punto per intervenire sugli abusi degli affitti brevi.Chi metterete nel mirino? "Premetto che non c'è alcuna volontà vessatoria, nessuna caccia alle streghe. Ma serve rigore per il fenomeno dilagante delle locazioni brevi e l'impatto che ha sul diritto alla casa, influenzando gli equilibri immobiliari e sottraendo dal mercato alloggi per le famiglie e i lavoratori".

