Fuoco e fiamme nel camion dei rifiuti il rogo scaturito da una batteria gettata nella carta

Fuoco, nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 aprile 2025 a Cividale del Friuli per un principio d'incendio su un camion compattatore adibito alla raccolta della carta. L'episodio si è verificato intorno alle ore 3.45 in via della Pace, nelle vicinanze del cimitero.

