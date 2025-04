Fuochi d’artificio streaming e diretta tv dove vedere la terza puntata

Fuochi d'artificio streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Questa sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Fuochi d'artificio, serie tv – tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell'ambito delle iniziative per l'80esimo anniversario della Liberazione. Dove vedere Fuochi d'artificio in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì e venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Fuochi d'artificio streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

