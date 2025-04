Fuochi d’artificio le anticipazioni trama e cast della terza puntata

Fuochi d’artificio: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntataQuesta sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata di Fuochi d’artificio, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.tramaNell’episodio 5, intitolato Ribelle, mentre i suoi cari la cercano, Marta cerca Sara, persa di vista durante l’attacco tedesco. Con lei c’è Vittorio, partigiano e amico, a cui confida il sogno di sabotare l’arsenale nemico.Nell’episodio 6, intitolato Liberi tutti, Marta e Sara tornano in montagna e si riuniscono con Davide e Marco. È il momento di attuare il piano folle di Marta e Vittorio, che potrebbe portare la pace una volta e per tutte. Tpi.it - Fuochi d’artificio: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Leggi su Tpi.it : leQuesta sera, venerdì 25 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda ladi, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversarioLiberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nell’episodio 5, intitolato Ribelle, mentre i suoi cari la cercano, Marta cerca Sara, persa di vista durante l’attacco tedesco. Con lei c’è Vittorio, partigiano e amico, a cui confida il sogno di sabotare l’arsenale nemico.Nell’episodio 6, intitolato Liberi tutti, Marta e Sara tornano in montagna e si riuniscono con Davide e Marco. È il momento di attuare il piano folle di Marta e Vittorio, che potrebbe portare la pace una volta e per tutte.

