Fuochi d’artificio il finale su Rai 1 oggi 25 aprile in occasione della Liberazione il destino di ‘Sandokan’

della miniserie sulla Resistenza, Fuochi d'artificio, andrà in onda questa sera su Rai 1, in concomitanza con l'80° anniversario della Liberazione. Quale sarà la fine di 'Sandokan'? Ultimo atto per Fuochi d'artificio, la miniserie scritta da Susanna Nicchiarelli che ha acceso la prima serata di Rai 1 con il racconto intenso della Resistenza vista dagli occhi di quattro adolescenti. oggi 25 aprile, data simbolica per la memoria collettiva italiana, è il giorno perfetto per un finale carico di pathos, misteri risolti e scelte decisive per i giovani protagonisti. Fuochi d'artificio: il gran finale in onda il 25 aprile Fuochi d'artificio, fiction diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dal romanzo di Andrea Bouchard, chiude il suo percorso con l'episodio Liberi Tutti. Ambientata tra la Val di Susa e .

Battaglie epiche e momenti romantici, il finale della serie promette fuochi d'artificio - Questa sera alle 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity va in onda l’ultima puntata di Il Turco, fortunata serie con Can Yaman e Greta Ferro. Tra loschi intrighi, rivoluzioni in atto, tradimenti e momenti romantici, trionferà l’amore tra l’ufficiale Hasan e Gloria, la bella italiana di Moena? La risposta è in un finale dolceamaro che non deluderà gli spettatori. ... 🔗iodonna.it

Fuochi d’artificio, "È sempre tempo di Resistenza": regista e interpreti commentano il finale - La miniserie in tre puntate in occasione del 80° anniversario della Liberazione d'Italia giunge al termine. La nostra intervista a regista e cast. Dopo vari ritratti biografici (Nico, Miss Marx, Chiara), Susanna Nicchiarelli si cimenta con la prima serie tv da lei scritta (insieme a Marianna Cappi) e diretta per le celebrazioni degli 80 anni dalla Resistenza d'Italia sulla Rai: Fuochi d'artificio. Ancora una volta una storia vera romanzata, quindi, che in questo caso trae spunto dal libro omonimo di Andrea Bouchard e mette al centro i bambini, gli unici che non venivano perquisiti e che ... 🔗movieplayer.it

Trovato con droga e fuochi d’artificio. Arrestato un 42enne - VAILATE (Cremona)Guai grossi per un 42enne sorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altra droga e 122 fuochi d’artificio. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto per controlli in territorio di Vailate. La vettura con il 42enne a bordo proveniva dalla bassa bergamasca. Una volta fermato l’uomo, in regola con documenti suoi e dell’auto, ha consegnato ai militari un sacchetto contenente 3. 🔗ilgiorno.it

Fuochi d'artificio, stasera il finale della miniserie di Rai 1: le anticipazioni del 25 aprile - Su Rai 1 vanno in onda stasera, venerdì 25 aprile, le ultime puntate della miniserie Fuochi d'artificio tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Bouchard. Ecco trama, cast e anticipazioni di oggi. 🔗gazzetta.it

Finale emozionante di fuochi d’artificio su rai 1: la liberazione raccontata attraverso gli occhi di Marta - Questa sera su Rai 1, l'episodio finale di "Fuochi d’artificio", diretto da Susanna Nicchiarelli, celebra la Liberazione dell'Italia attraverso le esperienze di Marta e i suoi amici nel contesto della ... 🔗ecodelcinema.com

