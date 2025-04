Fuochi d’artificio È sempre tempo di Resistenza regista e interpreti commentano il finale

regista e cast. Dopo vari ritratti biografici (Nico, Miss Marx, Chiara), Susanna Nicchiarelli si cimenta con la prima serie tv da lei scritta (insieme a Marianna Cappi) e diretta per le celebrazioni degli 80 anni dalla Resistenza d'Italia sulla Rai: Fuochi d'artificio. Ancora una volta una storia vera romanzata, quindi, che in questo caso trae spunto dal libro omonimo di Andrea Bouchard e mette al centro i bambini, gli unici che non venivano perquisiti e che potevano passare inosservati dentro cunicoli e gallerie tra le Alpi piemontesi del 1944, partigiani contro nazisti. Proprio da quei luoghi siamo partiti per commentare gli ultimi due . Movieplayer.it - Fuochi d’artificio, "È sempre tempo di Resistenza": regista e interpreti commentano il finale Leggi su Movieplayer.it La miniserie in tre puntate in occasione del 80° anniversario della Liberazione d'Italia giunge al termine. La nostra intervista ae cast. Dopo vari ritratti biografici (Nico, Miss Marx, Chiara), Susanna Nicchiarelli si cimenta con la prima serie tv da lei scritta (insieme a Marianna Cappi) e diretta per le celebrazioni degli 80 anni dallad'Italia sulla Rai:d'artificio. Ancora una volta una storia vera romanzata, quindi, che in questo caso trae spunto dal libro omonimo di Andrea Bouchard e mette al centro i bambini, gli unici che non venivano perquisiti e che potevano passare inosservati dentro cunicoli e gallerie tra le Alpi piemontesi del 1944, partigiani contro nazisti. Proprio da quei luoghi siamo partiti per commentare gli ultimi due .

VAILATE (Cremona)Guai grossi per un 42enne sorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altra droga e 122 fuochi d’artificio. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto per controlli in territorio di Vailate. La vettura con il 42enne a bordo proveniva dalla bassa bergamasca. Una volta fermato l’uomo, in regola con documenti suoi e dell’auto, ha consegnato ai militari un sacchetto contenente 3. 🔗ilgiorno.it

È già disponibile in tutte le librerie, l’uscita lo scorso 1 aprile, ‘Fuochi d’artificio’ (Salani editore, pagine 320, prezzo 15,90 euro) il nuovo romanzo di Andrea Bouchard che presto diventerà una fiction su Rai 1 prodotta da Fandango e Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. Il libro è una grande avventura partigiana, una straordinaria storia d’amore e di amicizia. Alpi piemontesi, negli anni cruciali della Resistenza. 🔗ildenaro.it

Per l'esplosione di un'abitazione di una abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio, avvenuta lo scorso 18 novembre in via Patacca a Ercolano, dove persero la vita tre giovani ragazzi, su delega del Procuratore della Repubblica di Napoli, a San Giuseppe Vesuviano i carabinieri della Tenenza di Ercolano stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli nei confronti di due persone. 🔗quotidiano.net

