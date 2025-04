Fuochi d artificio cosa aspettarsi dalla serata finale della fiction sulla Resistenza

Libri, "Fuochi d'artificio": un legame indissolubile nella tempesta della guerra partigiana - È già disponibile in tutte le librerie, l'uscita lo scorso 1 aprile, 'Fuochi d'artificio' (Salani editore, pagine 320, prezzo 15,90 euro) il nuovo romanzo di Andrea Bouchard che presto diventerà una fiction su Rai 1 prodotta da Fandango e Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. Il libro è una grande avventura partigiana, una straordinaria storia d'amore e di amicizia. Alpi piemontesi, negli anni cruciali della Resistenza.

