Funivia del Faito domani i funerali del macchinista reclamate le salme dei coniugi inglesi

domani a Castellammare di Stabia il funerale di Carmine Parlato, il macchinista morto nella tragedia del monte Faito. Intanto sono state reclamate dai parenti le salme dei coniugi inglesi Elaine Margaret e Derek Winn, deceduti anche loro nel disastro della Funivia. Leggi su Fanpage.it a Castellammare di Stabia il funerale di Carmine Parlato, ilmorto nella tragedia del monte. Intanto sono statedai parenti ledeiElaine Margaret e Derek Winn, deceduti anche loro nel disastro della

Su altri siti se ne discute

Crollo Funivia del Faito, domani una messa in memoria delle 4 vittime nel Santuario sul monte - Domani, lunedì di Pasquetta, nel Santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Faito, si terrà una messa in suffragio per le 4 persone morte nel crollo della Funivia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incidente funivia Faito, domani i funerali del macchinista - Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione comunale di Vico Equense, “interpretando il sentimento dell’intera cittadinanza, proclama il lutto cittadino in occasione dei funerali di Carmine Parlato, che si terranno domani”. Parlato è una delle vittime dell’incidente della funivia del Faito. Era originario di Vico Equense anche se viveva con la sua famiglia a Castellammare di Stabia. Dalle 14 alle 18 “saranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche, le bandiere esposte a mezz’asta e, negli uffici comunali, sarà osservata una pausa di silenzio per onorare la memoria di ... 🔗anteprima24.it

Funivia del Monte Faito, i sopravvissuti: «Un balzo improvviso, poi abbiamo cominciato a dondolare». Il maltempo e il cavo spezzato: i motivi del crollo - «C?è stato un balzo improvviso come un vuoto d?aria, poi la funivia si è fermata e ha cominciato a dondolare. Dall?interno della cabina non abbiamo capito cosa... 🔗leggo.it

Incidente funivia Faito, domani i funerali del macchinista; Funivia del Faito: domani i funerali del macchinista, reclamate le salme dei coniugi inglesi; Castellammare - Tragedia funivia Monte Faito: domani i funerali di Carmine Parlato; Vico Equense. Domani lutto cittadino per il funerale di Carmine Parlato morto nel crollo della funivia del Faito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Funivia del Faito: domani i funerali del macchinista, reclamate le salme dei coniugi inglesi - Domani a Castellammare di Stabia il funerale di Carmine Parlato, il macchinista morto nella tragedia del monte Faito ... 🔗fanpage.it

Incidente funivia Faito, domani i funerali del macchinista - L'Amministrazione comunale di Vico Equense, "interpretando il sentimento dell'intera cittadinanza, proclama il lutto cittadino in occasione dei funerali di Carmine Parlato, che si terranno domani". (A ... 🔗ansa.it

Crollo funivia del Faito, domani i funerali di Carmine Parlato - Il cavo di trazione potrebbe essersi rotto oppure si è sganciato ma, a causa della fitta vegetazione in quelle zone impervie del monte Faito, non è stato ancora ritrovato il ... 🔗ilmattino.it