Funerali papa Francesco un rifiuto che fa molto male Hanno detto no

Sabato 26 aprile, Piazza San Pietro diventerà il fulcro di un evento senza precedenti per solennità e rilievo internazionale: i Funerali di Papa Francesco si annunciano come una grande celebrazione corale in onore del pontefice argentino, ma anche come un momento di rara e sottile diplomazia mondiale. Un'occasione che riecheggia, nei suoi risvolti politici e simbolici, l'addio del 2005 a Giovanni Paolo II, quando, nonostante la guerra in Iraq, leader e sovrani si ritrovarono in Vaticano sotto lo stesso cielo. Oggi, mentre il mondo è segnato dal conflitto russo-ucraino e dall'escalation in Medio Oriente, San Pietro ospiterà nuovamente un crocevia di potenze e sensibilità. Seppur segnati da assenze rilevanti – come quelle annunciate di Vladimir Putin e Benjamin Netanyahu – i Funerali vedranno una folta presenza di capi di Stato, rappresentanti religiosi e famiglie reali.

