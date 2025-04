Funerali Papa Francesco rinviata la partita del Napoli ecco quando si gioca

Il Napoli Primavera non scenderà in campo domani: match da recuperare lunedìOvviamente la rosa partenopea coinvolta non è la prima squadra, impegnata domenica sera contro il Torino. Si parla del Napoli Primavera, che sarebbe dovuto scendere in campo nella giornata di domani contro il Palermo.

