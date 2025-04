Funerali Papa Francesco come sarà la messa la scelta potente

messa dei Funerali di Papa Francesco sarà celebrata in latino, secondo il rito previsto per la morte di un Pontefice. Non si tratta di una scelta formale o cerimoniale, ma di un gesto denso di significato, che intreccia tradizione, universalità e sacralità.Nel momento in cui la Chiesa si raccoglie per congedarsi dal suo Vescovo e successore di Pietro, la lingua latina diventa simbolo visibile di unità tra popoli, culture e generazioni. Non è nostalgia di un passato remoto, ma consapevolezza che il latino, in quanto lingua non nazionale, è capace di unire oltre le frontiere, parlando a tutti proprio perché non è lingua di nessuno. È la lingua della Chiesa universale, che non appartiene a un Paese ma al mondo.Il latino è la lingua in cui sono stati celebrati i Concili, scritte le encicliche, tramandati i testi fondativi del pensiero cristiano. Thesocialpost.it - Funerali Papa Francesco, come sarà la messa: la scelta potente Leggi su Thesocialpost.it Ladeidicelebrata in latino, secondo il rito previsto per la morte di un Pontefice. Non si tratta di unaformale o cerimoniale, ma di un gesto denso di significato, che intreccia tradizione, universalità e sacralità.Nel momento in cui la Chiesa si raccoglie per congedarsi dal suo Vescovo e successore di Pietro, la lingua latina diventa simbolo visibile di unità tra popoli, culture e generazioni. Non è nostalgia di un passato remoto, ma consapevolezza che il latino, in quanto lingua non nazionale, è capace di unire oltre le frontiere, parlando a tutti proprio perché non è lingua di nessuno. È la lingua della Chiesa universale, che non appartiene a un Paese ma al mondo.Il latino è la lingua in cui sono stati celebrati i Concili, scritte le encicliche, tramandati i testi fondativi del pensiero cristiano.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, l’incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. “Ora sarà William a partecipare ai funerali” - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell’ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un’”occasione speciale” avevano coronato l’intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila... 🔗romatoday.it

Gli sconti sui treni per Roma per i funerali di papa Francesco - Roma si appresta ad accogliere centinaia di migliaia di pellegrini in occasione della scomparsa del Santo Padre. In risposta alla straordinaria affluenza prevista, il Gruppo FS ha messo in campo un piano di potenziamento dei trasporti, operativo da oggi fino a domenica 27 aprile, in stretto... 🔗romatoday.it

L’ultimo giorno dell’esposizione del corpo di Papa Francesco a San Pietro; Papa Francesco, quasi 100mila persone gli hanno reso omaggio; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | Stasera sarà chiusa la bara: svelata la tomba. Quasi 130mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma del pontefice a San Pietro; San Pietro, accesso fino alle 18, poi la chiusura della bara. Imponenti le misure di sicurezza - Tomba del Papa: la scritta Franciscus così chiara da non essere quasi non visibile. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne