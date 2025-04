Funerali di Papa Francesco strade chiuse metro potenziata e bus sospesi a Roma

strade chiuse, modifiche alla rete bus, metro e tram di Roma. Corse aggiuntive anche per i treni regionali e un piano di mobilità alternativa attorno a San Pietro. Roma si prepara ai Funerali di Papa Francesco, scomparso lunedì 21 aprile. Dopo che, per giorni, migliaia di fedeli si sono.

Papa Francesco, l'incontro con re Carlo e Camilla fatto in gran segreto pochi giorni fa. "Ora sarà William a partecipare ai funerali" - Il loro incontro era stato fissato in aprile, poi cancellato, poi a sorpresa recuperato in gran segreto. Re Carlo, capo della Chiesa Anglicana, ha salutato Papa Francesco il 9 aprile scorso nell'ultima visita di Stato che il sovrano britannico ha condotto in Italia. Il Re e la Regina, in quella che avevano definito un'"occasione speciale" avevano coronato l'intenzione di salutare il santo padre in Vaticano in una breve visita che, alla fine, è stata testimoniata da una foto e da un post pubblicato sui social alla pagina ufficiale della Royal Family.

Funerali papa Francesco, la task force della polizia locale. In campo oltre 2mila agenti - La notizia della morte di papa Francesco ha fatto scattare immediatamente il potenziamento dei servizi di vigilanza da parte della polizia locale. Non solo: per il 25 e 26 aprile - giorno dei funerali, che si celebreranno alle 10 nella Basilica di San Pietro - saranno dispiegati oltre 2mila...

Gli sconti sui treni per Roma per i funerali di papa Francesco - Roma si appresta ad accogliere centinaia di migliaia di pellegrini in occasione della scomparsa del Santo Padre. In risposta alla straordinaria affluenza prevista, il Gruppo FS ha messo in campo un piano di potenziamento dei trasporti, operativo da oggi fino a domenica 27 aprile, in stretto...

Funerali Papa Francesco, a Roma strade chiuse, bus deviati, metro e "green zone" per Trump: come spostarsi sabato - La Capitale si prepara a salutare per l'ultima volta Papa Francesco, in una giornata storica che vedrà arrivare migliaia di fedeli a Roma, oltre a centinaia di delegazione da tutto ...

Funerali di Papa Francesco, il percorso del feretro, le strade chiuse e gli orari - Non ci sono indicazioni precisa sul tipo di auto che sarà utilizzata ma sicuramente "verrà utilizzata un'auto che permette la visione della bara" ...

Il sabato unico di Roma: tutto quello che c'è da sapere sui funerali di Papa Francesco - Domani alle 10 in San Pietro la messa cui parteciperanno i capi di Stato e centinaia di migliaia di fedeli. Predisposti tre maxi schermi. Il conclave per l'elezione del successore inizierà tra i 6 e i ...