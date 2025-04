Funerali di Papa Francesco l’autostrada Roma Fiumicino blindata

Fiumicino, 25 aprile 2025 – Mancano poche ore dai solenni Funerali di Papa Francesco, l’autostrada Roma-Fiumicino si è trasformata in uno dei punti nevralgici del dispositivo di sicurezza predisposto per l’arrivo di capi di Stato e di Governo provenienti da ogni angolo del mondo. L’arteria, nota come A91, è da sempre il principale collegamento diretto tra l’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci e il centro della Capitale. Proprio per questo è stata identificata come tratto sensibile e potenziale bersaglio, e su di essa si è concentrata una delle operazioni più capillari e strategiche del piano viabilità e sicurezza coordinato da Anas, Protezione Civile e Viabilità Italia.Il tracciato dell’A91, lungo poco meno di venti chilometri, attraversa una zona a scarsa urbanizzazione, con ampi spazi aperti e numerosi punti di accesso laterali non protetti. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 25 aprile 2025 – Mancano poche ore dai solennidisi è trasformata in uno dei punti nevralgici del dispositivo di sicurezza predisposto per l’arrivo di capi di Stato e di Governo provenienti da ogni angolo del mondo. L’arteria, nota come A91, è da sempre il principale collegamento diretto tra l’aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci e il centro della Capitale. Proprio per questo è stata identificata come tratto sensibile e potenziale bersaglio, e su di essa si è concentrata una delle operazioni più capillari e strategiche del piano viabilità e sicurezza coordinato da Anas, Protezione Civile e Viabilità Italia.Il tracciato dell’A91, lungo poco meno di venti chilometri, attraversa una zona a scarsa urbanizzazione, con ampi spazi aperti e numerosi punti di accesso laterali non protetti.

