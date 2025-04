Funerali del Pontefice Volontari in Vaticano

Volontari del territorio, che parteciperanno in prima persona alla grande macchina organizzativa che si è messa in moto in vista dei Funerali di Papa Francesco. Dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana si sono mobilitati 11 Volontari, 3 infermieri e 8 soccorritori, per offrire supporto sanitario. "Un impegno che durerà fino a domenica - dicono dal comitato con sede in via Dunant - e che vedrà i nostri Volontari operare fianco a fianco con altri colleghi della Croce Rossa Italiana e con le istituzioni sanitarie coinvolte nel dispositivo di assistenza, per queste giornate di cordoglio". Per quanto riguarda la Protezione civile sono invece 5 i Volontari della provincia di Varese, che fanno parte del gruppo di Regione Lombardia per un totale di 30 operatori. Ilgiorno.it - Funerali del Pontefice. Volontari in Vaticano Leggi su Ilgiorno.it Da Varese a Roma: è partita alla volta della capitale una doppia delegazione didel territorio, che parteciperanno in prima persona alla grande macchina organizzativa che si è messa in moto in vista deidi Papa Francesco. Dal Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana si sono mobilitati 11, 3 infermieri e 8 soccorritori, per offrire supporto sanitario. "Un impegno che durerà fino a domenica - dicono dal comitato con sede in via Dunant - e che vedrà i nostrioperare fianco a fianco con altri colleghi della Croce Rossa Italiana e con le istituzioni sanitarie coinvolte nel dispositivo di assistenza, per queste giornate di cordoglio". Per quanto riguarda la Protezione civile sono invece 5 idella provincia di Varese, che fanno parte del gruppo di Regione Lombardia per un totale di 30 operatori.

